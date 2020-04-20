В Минздраве рассказали, когда решится судьба карантина в Украине

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом.

Об этом она заявила в эфире телеканала 1+1.

“По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически”, – сказала Микичак.

Она добавила, что в связи с возможным ростом заболеваемости, карантин в Украине может быть продлен.

“К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим… И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное – спасти жизни тысяч наших граждан”, – сказала Микичак.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине пик смертности от пандемии коронавируса может случиться в начале мая при условии полного соблюдения норм карантина.

Напомним, что карантин в Украине, судя по всему, не завершится 24 апреля, как было установлено изначально правительством. По неофициальным данным, его могут продлить до 11 мая.