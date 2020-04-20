На Луганщине Богослужения в храмах прошли без нарушений

На территории Луганской области в ночь с 18 на 19 апреля в 121 храме состоялись богослужения по случаю празднования Пасхи.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 1000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Задачей правоохранителей прежде всего было проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений.

Полиция Луганщины раз обращается к гражданам не пренебрегать установленными запретами, воздержаться от посещения кладбищ и оставаться дома!