“Слишком много паники”: Усик сделал новое скандальное заявление о коронавирусе

Известный украинский боксер Александр Усик в очередной раз высказался о коронавирусе.

Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу журналиста Дмитрия Гордона.

“Это вирус, который сильнее, чем все остальные. Я не знаю от чего это, но я думаю, что это от непознания себя – очень много паники. Паника порождает панику“, – заявил Усик.

В то же время боксер призвал не запугивать людей коронавирусом. Он отметил, что в такой ситуации все люди должны сплотиться и помогать друг другу. Также Усик обратил внимание на то, что многие не придерживаются рекомендаций о мерах предосторожности, надеясь на “авось”.

Ранее “источник” сообщал, что известный футболист раскритиковал Усика за слова о коронавирусе.