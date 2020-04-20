Есть в каждой аптеке: врач из США назвала два средства, которые могут спасти от коронавируса

Врач-госпиталист из Нью-Йорка (США) Валентина Голобородько, которая работает в Montefiore Medical Center, рассказала о двух доступных средствах, которые могут спасти от коронавируса.

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Об этом она заявила в эфире ТСН.

По ее словам, положительное влияние могут оказывать цинк и витамин С.

“С витамином С было два больших исследования. В одном высокие дозы витамина С уменьшали смертность у больных с сепсисом, то есть с очень тяжелой инфекцией в целом. Второе исследование было год назад, что подтвердило эффективность высоких доз витамина С внутривенно при остром респираторном дистресс-синдроме”, – отметила Голобородько.

Врач добавила, что у больных коронавирусом наблюдается и то, и другое, поэтому есть повод думать, что витамин С внутривенно будет эффективным для лечения тяжелых больных в реанимациях. Уже проводятся испытания.

Голобородько подчеркнула, нет научный оснований утверждать, что малые дозы витамина С предотвратят COVID-19 или облегчат его течение, но могут помочь не заболеть тем, у кого есть недостаток этого витамина в организме. Например, у людей с болезнями – диабетом или почечной недостаточностью – витамин нормализует функции иммунитета, а значит, снижает риск заболеть.

В то же время она предупредила, что дозы свыше два грамма в день могут вызвать побочные эффекты – боли в животе, тошноту, диарею.

Также в прошлом исследования показали, что цинк эффективно замедляет репликацию вирусов, вызывающих простуду.

“Было большое исследование, где люди с простудой употребляли цинк в леденцах – 0,13 мг каждые два часа. И в них симптомы простуды сократились на три дня. Также было исследование около 10 лет назад, что цинк может ингибировать репликацию вируса SARS, который является почти близнецом COVID-19. Опираясь на эти данные, есть надежда, что цинк как-то предотвратит заболеваемости COVID-19 или сделает его течение легким. Цинк сейчас также изучается”, – сказала врач.

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