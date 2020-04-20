Умер прямо в карете “скорой”: под Одессой коронавирус убил семейного врача

В Одесской области COVID-19 убил семейного врача прямо в карете “скорой”.

Коронавирус убил в Европе свыше 100 тыс. человек: как меняется ситуация в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает “Думская”.

Мужчине было 60 лет, его жена работает директором городского рынка.

Больного госпитализировали 17 апреля в состоянии средней тяжести и с рядом хронических заболеваний, вскоре ПЦР-анализ подтвердил диагноз. В связи с прогрессирующим ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности его перевели на аппарат ИВЛ.

Отмечается, что мужчина умер, когда “скорая” везла его в одесскую инфекционку.

Как сообщал “источник”, в Украине по состоянию на утро 19 апреля коронавирусом заразились 5 449 человек – 141 больной умер, 347 человек выздоровели. Болеет 4 961 человек.