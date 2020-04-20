Все дома? Сеть потрясли фото пустынного Киева на Пасху

На Пасху, которую в Украине отпраздновали в воскресенье, 19 апреля, в Киеве было немноголюдно и даже пустынно.

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Об этом можно судить по фото, которые опубликовала журналистка Kristina Berdynskykh на своей Facebook-странице.

На кадрах действительно видно, что столица практически вымерла в праздник, на сотню метров нет ни души.

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“Никогда не видела таким пустым центр Киева. Молодцы люди, сидят дома)”, “Будет что вспомнить в старости:)”, “Во дворах немножко другая ситуация: люди ходят с пакетами парами и по одному”, – комментируют кадры в сети.

Как сообщал “источник”, ранее уже были опубликованы “апокалиптические” фото карантинного Киева. На опубликованных снимках видно, что людей на улицах практически нет, хотя традиционно в данной местности днем многолюдно.