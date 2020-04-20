Без премий и надбавок: стало известно, какую зарплату получил Зеленский за март

Президент Украины Владимир Зеленский получил зарплату за март, как и за февраль, в размере 28 тыс. грн.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Украинские новости”.

По данным Государственного управления делами, из данной зарплаты было вычтено 5 460 грн налогов и сборов. В итоге выплаченный размер зарплаты составил 22 540 грн.

Отмечается, что надбавки и премии к зарплате главы государства не предусмотрены.

Как сообщал “источник”, в марте руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко получил более 121 тыс. грн зарплаты. За февраль Клименко получал около 80 тыс. грн заработной платы. Таким образом, его надбавки увеличились за месяц фактически вдвое.

Также стало известно, сколько получают лидеры “Слуги народа” и другие депутаты Рады.