Клубы дыма закрыли небо: в Польше прогремел жуткий взрыв на химзаводе, фото и видео

0

В воскресенье, 19 апреля, в городе Кельце (Польша) прогремел жуткий взрыв на заводе химических отходов, из-за чего небо над ним закрыли черные клубы дыма.

Об этом сообщает wp.pl.

По данным издания, возгорание со взрывом началось около 14:30.

Огонь был настолько сильным, что клубы дыма видели жители городов, расположенных на расстоянии более 20 километров от Кельце.

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

Местные власти призвали людей не выходить на улицу и не открывать окна, поскольку дым может быть токсичен.

Как сообщал “источник”, в российском городе Мценске в Орловской области произошел взрыв на заводе, в результате чего погибли люди, вследствие взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. метров.