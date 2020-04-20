Клубы дыма закрыли небо: в Польше прогремел жуткий взрыв на химзаводе, фото и видео

В воскресенье, 19 апреля, в городе Кельце (Польша) прогремел жуткий взрыв на заводе химических отходов, из-за чего небо над ним закрыли черные клубы дыма.
Об этом сообщает wp.pl.
По данным издания, возгорание со взрывом началось около 14:30.
Огонь был настолько сильным, что клубы дыма видели жители городов, расположенных на расстоянии более 20 километров от Кельце.
Местные власти призвали людей не выходить на улицу и не открывать окна, поскольку дым может быть токсичен.
.#TVPInfo | W Nowinach koło Kielc płonie nielegalne składowisko odpadów chemicznych. Wielka chmura dymu rozchodzi się po całej okolicy. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien i nie wychodzenie na zewnątrz.pic.twitter.com/FmWb9B6LR1
— Poprawna (@Ja_to_) April 19, 2020
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Nowiny koło Kielc.
Pożar składowiska chemikaliów.
W Kielcach ogłoszono alarm. pic.twitter.com/BxfFC6uUnD
— Piotr Fijalkowski #FBPE (@PiotFijalkowski) April 19, 2020
#PILNE: Pożar w Nowinach koło Kielc. Pali się składowisko z materiałami chemicznymi. Na miejscu kilkanaście zastępów. pic.twitter.com/ieFWgI9chq
— Remiza.pl (@Remizapl) April 19, 2020
Как сообщал “источник”, в российском городе Мценске в Орловской области произошел взрыв на заводе, в результате чего погибли люди, вследствие взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. метров.