Когда в Украине будет пик смертности от коронавируса: названы точные даты

В Украине пик смертности от пандемии коронавируса может случиться в начале мая при условии полного соблюдения норм карантина.

Такие выводы можно сделать из результатов моделирования, проведенного в рамках исследования, результаты которого были опубликованы на сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ).

“Если будут продолжены карантинные мероприятия в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев Covid-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев – на 3-8 мая”, – пояснили в академии.

Ученые считают, что после достижения пика заболеваемости количество новых случаев инфицирования будет снижаться до конца мая.

При этом, во время прогноза предполагалось, что карантинные меры будут соблюдаться в полном объеме во время пасхальных праздников.

Напомним, что карантин в Украине, судя по всему, не завершится 24 апреля, как было установлено изначально правительством. По неофициальным данным, его могут продлить до 11 мая.