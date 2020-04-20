Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, на большей части Украины ожидаются дожди, будет достаточно прохладно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, осадков не предвидится только в западном регионе страны, на остальной части – дожди. Днем столбики термометров покажут от плюс 7 до плюс 16 градусов, теплее всего будет на Закарпатье. Ночью температура воздуха опустится от минус 2 до плюс 7.

В Киеве и области возможны дожди, температура воздуха днем – от плюс 7 до плюс 9, ночью – 3-5 градусов с отметкой “плюс”.

Как сообщал “источник”, по прогнозам народных синоптиков, ощутимого потепления в Украине стоит ждать не раньше мая.