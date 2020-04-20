В Харькове пенсионерка страшно поплатилась за спешку на дороге: видео

В Харькове на улице Архитектора Алешина под колеса авто попала пожилая женщина, от полученных травм она скончалась.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Х**вая Украина”.

Отмечается, что женщина 1944 года рождения шла на “Укрпочту” получать пенсию. При этом, в 50 метрах от места трагедии есть пешеходный знак, однако она переходила дорогу в не предназначенном для этого месте. Это решение стало для пенсионерки фатальным.

Как сообщал “источник”, в Харьковской области произошло смертельное ДТП: водитель ВАЗ 2109 не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В аварии погиб водитель, еще трое пассажиров были травмированы.

Также сообщалось, что в центре Одессы поздно вечером 17 апреля произошло серьезное ДТП на углу улиц Пушкинской и Успенской. Погибли двое людей.