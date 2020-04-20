Почему коронавирус сильнее всего атаковал богатые страны: появилось интересное объяснение

От коронавируса больше страдают жители развитых стран, этому есть как минимум две причины – высокий уровень достатка населения и плотность его проживания.

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Об этом сообщает “Обозреватель”.

Как отметил российский историк Андрей Зубов, в странах первого мира довольно большая часть пожилого населения, а коронавирус более опасен для людей старших возрастов.

“В последние сто лет появилась масса средств для продления жизни. Бессмертия никто не изобрел, но жизнь можно продлевать. Люди преклонного возраста, которые в былые времена умерли бы от той или иной болезни, доживают до 90, а то и до 100 лет. Таких много как раз в богатых странах. Бедные страны этой роскоши себе позволить не могут. Там люди умирают молодыми. В той же Африке средний возраст – 20-30 лет. А в Европе он достигает 50-ти лет. Так что старшие возрастные группы особенно подвержены коронавирусу и находятся под ударом“, – пояснил Зубов.

Второй причиной, по которой богатые страны больше страдают от коронавируса, Зубов назвал скученность населения.

“Она есть и в бедных странах, но пока коронавирус у них не развил свою разрушительную деятельность“, – резюмировал историк.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 09:00 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая, что меньше, чем в предыдущие два дня.