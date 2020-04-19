В Харькове устроили жесткую “профилактику” поджигателям травы, видео

В Харьковской области удалось засечь двух местных жительниц, которые поджигали траву, несмотря на угрозу начала очередного масштабного пожара, которые бушуют в разных областях Украины.

Видео с поджигательницами были опубликованы в социальных сетях.

На одном из них женщина заявила, что подожгла траву в поле, чтобы, по ее словам, “прогнать лисиц”, которые нападают на ее курятник.

На другом видео, снятом пожарными, можно увидеть, что женщина развела крупный костер прямо рядом с деревьями. На требования пожарных назвать свою фамилию она отвечала отказами и криком.

Напомним, подробнее о волне лесных пожаров и о том, как собираются бороться с поджигателями, читайте в материале “источника”: Чернобыль в огне: есть ли угроза для украинцев.