Бросили без еды и защиты: медик из России ужаснула рассказом о коронавирусе, видео

В сети появился жуткий рассказ медсестры из больницы города Кимры Тверской области России о том, как их вместе с пациенткой, больной коронавирусом, заперли на двухнедельный карантин без нормальной еды.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале 2ch/Двач.

По словам женщины, в палате с больной коронавирусом лежит еще двое пациентов, всего в отделении четыре пациента, три из которых подключены к аппарату ИВЛ. Палаты в отделении не предусмотрены для лечения особо опасных инфекций. Также там находится 67-летний доктор и 61-летняя санитарка. Защитной одежды у них нет.

“У нас нет еды, у нас нет чистых полотенец, у нас нет помощи … Тяжелая пациентка с коронавирусной инфекцией находится на аппарате ИВЛ. В случае заражения нас считать виноватой администрацию кимрской ЦРБ“, – говорит женщина.

Она добавила, что 18 апреля им на всех принесли завтрак – половину батона и одну тарелку жидкой овсянки.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 19 апреля в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса, таким образом Россия вошла в десятку стран по числу заразившихся COVID-19.