Что-то пошло не так: в Киеве обстреляли элитное авто на парковке, фото

В Дарницком районе Киева, на парковке, обстреляли элитный автомобиль.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

Инцидент произошел на проспекте Григоренка, 26.

“Что то пошло не так на пр. Григоренка 26. Надеемся обошлось без пострадавших”, – говорится в сообщении.

На фото, которые появились в сети, видно, что лобовое стекло в машине прострелено, там видно 8 следов от пуль. А боковое стекло разбито. Что именно там произошло пока что неизвестно.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал “источник”, в ночь на 12 апреля, в Киеве произошла стрельба посреди дороги, после которой началась погоня.

Ранее в Днепре в результате ссоры двух водителей один из них достал травматическое оружие и выстрелил в другого. На место прибыли “скорая” и несколько автомобилей патрульной полиции.