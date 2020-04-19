Пасха на передовой: как бойцы ВСУ отметили праздник на Донбассе, яркие фото

Украинские военные, принимающие участие в операции Объединенных сил, отметили праздник Пасхи на Донбассе.
Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС.
“Христос Воскрес!” – традиционное Пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Пасхальное утро наши защитники встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа“, – отмечается в сообщении.
Украинским воинам доставили на передовую традиционные пасхальные угощения.
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
пресс-центр ООС
Пресс-центр ООС
Как сообщал “источник”, накануне праздника Пасхи, в субботу, 18 апреля, боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил. Трое украинских военнослужащих получили ранения.