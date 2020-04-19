Пасха на передовой: как бойцы ВСУ отметили праздник на Донбассе, яркие фото

Украинские военные, принимающие участие в операции Объединенных сил, отметили праздник Пасхи на Донбассе.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС.

“Христос Воскрес!” – традиционное Пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Пасхальное утро наши защитники встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа“, – отмечается в сообщении.

Украинским воинам доставили на передовую традиционные пасхальные угощения.

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Как сообщал “источник”, накануне праздника Пасхи, в субботу, 18 апреля, боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил. Трое украинских военнослужащих получили ранения.