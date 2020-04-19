“Искусственный” коронавирус: в Китае ответили на громкие обвинения США

В Китае заявили, что на сегодняшний день у ученых нет достаточных знаний для искусственного создания вируса, подобного коронавирусу Covid-19.

Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии (Китай) Юань Чжимин, передает CGTN.

Он отметил, что в случае с коронавирусом нет никаких свидетельств, которые говорили бы о его искусственном происхождении.

“Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус“, – сказал он.

Чжимин добавил, что “вирус никак не мог вырваться от нас”, поскольку сотрудники института вирусологии соблюдают строгий регламент обращения с образцами.

Как сообщал “источник”, ранее в США сделали громкое заявление о том, что первый пациент, подхвативший коронавирус, на самом деле работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане.