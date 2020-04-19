Пасхальное землетрясение: на Закарпатье зафиксировали два подземных удара

В воскресенье, 19 апреля, в Закарпатской области зафиксировали сразу два землетрясения.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, исполняющий функции Национального центра данных Национальной системы сейсмических наблюдений.

Эпицентры землетрясений находились в районе Ужгорода на глубине около 5 км.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе – в 10:25. Оно было слабее – 1,5 балла.

Как сообщал “источник”, в январе нынешнего года в Закарпатской области также было зарегистрировано землетрясение.