Ситуация опасная: волонтеры просят о помощи для борцов с огнем в Чернобыльской зоне, фото

Волонтеры обратились за помощью для оказания содействия пожарным в Чернобыльской зоне.

Соответствующее обращение опубликовала в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

“Народ, ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен, сейчас там уже работают более 1200 пожарных и на данный момент прибывают новые колонны пожарных машин. Создан волонтерский штаб, который принимает помощь. Публикую официальное письмо по потребностям“, – отметила она.

По данным Юсуповой, пожарным нужны тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, одноразовая посуда.

“Прошу откликнуться поставщиков и тех, кто может закупить. У пожарных нет праздников и сейчас они рискуют жизнью. Только тушенки нужно 2 тыс. банок. Пытаюсь заказать тушенку, цены космические на такое количество, скидку никто не дает“, – сообщила она.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, а 14 числа власти сообщили о том, что он потушен.

Однако уже 16 апреля из-за шквальных порывов ветра и пылевой бури увеличилось количество очагов возгорания и пожары возобновились с новой силой.До сих пор потушить пожар в зоне отчуждения не удалось.

Как сообщал “источник”, 18 апреля стало известно о том, что в Чернобыльской зоне огонь приблизился на расстояние в 1,6 км от саркофага Чернобыльской атомной электростанции.

Кроме того, ранее стало известно, что горит в Чернобыльской зоне и есть ли опасность для Киева.