Италия побеждает: опубликована новая статистика по смертям от коронавируса

В Италии значительно снизилось количество умерших за сутки от коронавируса.

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Об этом свидетельствуют новые данные Управления гражданской защиты страны.

Число умерших в стране от коронавируса за сутки снизилось до показателей середины марта.

За прошедшие сутки в Италии было зафиксировано 433 смерти от Covid-19, днем ранее было зафиксировано 482 смерти.

В середине марта показатель смертности составлял 431 человек на 12 число и 427 человек – на 18 число.

Общее количество умерших в стране от коронавируса уже достигло 23 660.

За последние сутки выявлено 3047 новых случаев инфицирования. Это меньше, чем накануне (3491).

С начала эпидемии выздоровели уже 47 055 пациентов, из них 2128 за последние сутки.

С начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 178 972 человека. Активных случаев заболевания в стране (за исключением умерших и выздоровевших) – 108 257.

Как сообщал “источник”, в субботу, 18 апреля, уровень смертности от коронавируса в Италии также уменьшался.