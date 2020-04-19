Как долго придется носить маски: врач дала мрачный прогноз

Врач-инфекционист дала мрачный прогноз по длительности периода карантина в Украине.

Поиск вакцины и обвинения в адрес Китая: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом “источнику” рассказала ассистент кафедры инфекционных болезней Сумского государственного университета,врач-инфекционист Оксана Чемич.

“Сейчас мы готовимся к большему наплыву пациентов. Количество больных каждые 4-5 дней в Украине удваивается. Я понимаю, что с экономической точки зрения страна значительно страдает. Но как инфекционист, считаю неуместным и противоречивым вопрос выхода из карантина. Никаких оснований для этого нет“, – сказала она.

По мнению врача, если выйти из карантина раньше, то в стране появится очень большое количество заболевших, с которыми медсистема не сможет справиться.

“В результате мы получим большое количество тяжелых форм и летальных случаев“, – сказала Чемич.

По ее словам, основная задача карантина – не элиминировать (уничтожить) заболевание, а замедлить темпы передачи инфекции, чтобы не заболели все одновременно.

По мнению Чемич, пандемия не завершится в течение одного или двух месяцев, а вирус будет циркулировать как минимум до конца нынешнего года.

“Далее он будет периодически появляться, как и вирус гриппа. Мы должны понять простые правила, которые я изложила ранее, и которые защитят человека и его окружение“, – добавила врач-инфекционист.

Подробнее о борьбе с коронавирусом в Украине читайте в материале “источника”:Коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года – врач-инфекционист.