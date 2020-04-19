Звезда английского топ-клуба оказался в эпицентре секс-скандала

Итальянский полузащитник лондонского “Челси” Жоржиньо был уличен в интимной связи с сотрудницей клуба в тот момент, когда его девушка ждет ребенка.

Об этом сообщает The Sun.

С прошлого лета Жоржиньо встречается с Кэтрин Хардинг, которая является звездой британской версии шоу “Голос”. В настоящее время она находится на пятом месяце беременности. Несмотря на это, выяснилось, что футболист состоит в отношениях с бывшей стриптизершей Элизой Скэлкон, которая работает в офире клуба.

Об этом стало известно благодаря Аарону Хьюзу, который был парнем Скэлкон. Он обнаружил интимную переписку своей девушки с Жоржиньо и рассказал об этом журналистам. После этого он расстался со Скэлкон, хотя встречался с ней на протяжении четырех лет.

Стоит отметить, что у Жоржиньо уже есть двое детей от первой жены.

Ранее сообщалось, что звезду ПСЖ обвинили в изнасиловании.