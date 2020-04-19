Сгоревшие дома, обожженные животные: жители пострадавших сел рассказали о пожарах под Житомиром, видео

Жители пострадавших от пожаров сел в Житомирской области рассказали о происшествии.

Соответствующее видео размещено на странице hromadske.ua в Facebook.

“Мы две ночи тушили пожар, дом сгорел“, – сказал житель одного из пострадавших сел.

“Одно домашнее животное вчера мы зарезали, так как подгорело сильно“, – отметил второй мужчина.

“Ульи с пчелами сгорели, теплица…Никто никому не нужен “, – сказал священник отец Александр, живущий в одном из пострадавших сел.

Жители хотели бы восстановить сгоревшие дома, однако им необходимы стройматериалы.

Масштабные пожары в Житомирской области начались с 16 апреля. Огонь уничтожил тысячи га леса и как минимум 38 домов.

В Офисе президента пожары называют “небольшими очагами возгорания”.

Как сообщал “источник”, ранее в СНБО назвали возможные причины пожаров в Житомирской области.