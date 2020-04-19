Свитолина назвала возможные сроки возобновления теннисного сезона

Украинская теннисистка Украины Элина Свитолина выразила мнение, что теннисные матчи возобновятся в 2020 году, несмотря на пандемию китайского коронавируса.

Слова украинки приводит “источник” со ссылкой на “Большой теннис Украины”.

“Мое личное мнение, в теннис в этом году мы еще сыграть можем, но уже после сентября. У каждой страны индивидуальный подход к карантину, поэтому все затянется на длительное время. Возможно, до октября”, – сказала Свитолина.

Также теннисистка выразила сомнение, что в этом году состоится Итоговый турнир, который должен пройти в ноябре в Китае.

“Не думаю, что он в этом году пройдет, а если и состоится в Китае, то сомневаюсь, что наше здоровье будут подвергать опасности. Да, Китай уже более-менее очухался. Возможно, нам предложат сыграть там, но не уверена, что хочу туда ехать в ближайшие два года”, – добавила украинская спортсменка.

В настоящее время Свитолина занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка стала героиней мультфильма о борьбе с коронавирусом.