Надежда для Британии? Количество умерших от коронавируса резко уменьшилось: новые данные

В больницах Великобритании за прошедшие сутки умерло наименьшее за период с 6 апреля количество пациентов – 596 человек.

Об этом сообщил департамент здравоохранения и социальной защиты страны.

Максимальная смертность от коронавируса в стране была зафиксирована 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

В течение последней недели минимальное количество погибших составляло 717 человек в сутки, а наибольшее – 888 человек (18 апреля).

Общее число погибших от коронавируса в больницах Великобритании 19 апреля выросло до 16 060 человек.

Реальное количество умерших от вируса в Великобритании значительно превышает количество смертей в больницах, поскольку смерти фиксируют также и в домах престарелых, хосписах и так далее. Статистическое ведомство страны предполагает, что реальная цифра может быть выше на 15%.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии уже достигло 120 067 человек. За последние сутки выявлено 5850 новых случаев – немного больше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 372 967 британцев.

Как сообщал “источник”, ранее в Великобритании от коронавируса скончался 17-летний подросток.