Кто виноват в пожарах в Житомирской области: названы возможные причины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.

Об этом он сказал в ходе совещания с участием главы Офиса президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы ГСЧС Николая Чечеткина, сообщается на странице Данилова в Facebook.

Вышеуказанные чиновники прибыли в Овручский район Житомирской области для изучения ситуации с пожарами.

Во время заседания оперативного штаба в Овруче были заслушаны доклады руководителей областной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госагентства лесных ресурсов, представителей районных администраций.

По данным полиции, пожары могли возникнуть в результате сильного ветра, который обрывал линии электропередач. Однако есть и факты, свидетельствующие об умышленном поджоге. В связи с этим в Житомирской области работает следственно-оперативная группа.

“На совещании рассматривались, в частности, вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать“, – сказал секретарь СНБО Данилов.

Глава Офиса президента Ермакотметил, что на следующем заседании правительства будет поднят вопрос о выделении дополнительного финансирования для людей, потерявших жилье из-за пожара.

Сейчас в Житомирской области пять очагов возгорания локализованы, а в четырех очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.

Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию в 4390 га.

Из-за пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области воздух в Киеве стал самым загрязненным в мире.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилась обновленная карта с очагами лесных пожаров в Украине.