Много побочных эффектов: как в Украине лечат от коронавируса

Врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Сумского государственного университета Оксана Чемич рассказала о том, как в Украине лечат от коронавируса.

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Об этом она сообщила в интервью “источнику”.

На вопрос о том, какие препараты и процедуры используются, она сказала, что вакцина пока не разработана, а противовирусного препарата, который победил бы COVID-19, также нет. В связи с этим используются препараты, показавшие положительный эффект в мире.

“Мы используем препараты, которые в мире показали положительный эффект, способствовали тому, чтобы остановить размножение (репликацию) вируса. Это гидроксихлорохин, хлорохин, делагил. При тяжелых случаях добавляем фавипиравир (известный также как T-705 или Авиган). Вторая группа препаратов – лопинавир/ретинавир, которые известны под названиями Алувиа или Калетра и используются для больных с ВИЧ, помогают уменьшить вирусную нагрузку также при COVID-19. Можно использовать в сочетании озельтамивиром“, – отметила Чемич.

Для того, чтобы уменьшить количество воспалительных медиаторов иммунной системы, медики также используют препарат Актемра (действующее вещество – тоцилизумаб).

“Препараты мы используем вместе с антибиотиками, поскольку не можем исключить присоединение бактериальной флоры к вирусному воспалению. Это может быть азитромицин или другие антибиотики широкого спектра действия. К сожалению, области обеспечены далеко не всем из перечисленных препаратов на данный момент“, – сказала врач-инфекционист.

Также рассматривается метод лечения пациентов с использованием гипериммунной плазмы переболевших.

Вышеперечисленные препараты применяют только в случаях с тяжелой и средней степенью течения болезни, когда есть поражения легких.

К назначению препаратов медики подходят осторожно и индивидуально, поскольку лекарственные средства имеют много побочных эффектов. Комбинацию необходимых лекарственных препаратов определяет врач по четким клиническим показаниям.

“Что касается тяжелых пациентов, у которых из-за воспалительного процесса в легких падает уровень кислорода в крови (на медицинском языке – снижается сатурация), мы используем кислородную маску – пациент дышит чистым кислородом. Разговоры о том, что аппараты искусственной вентиляции легких являются спасением – не верны. Мы, клиницисты, считаем, что искусственная вентиляция легких является последним из возможных методов поддержания функции дыхания. Как правило, снять человека с ИВЛ трудно. Сейчас клинические практика и рекомендации показывают, что мы должны максимально долго лечить пациента без подключения к ИВЛ“, – сказала Чемич.

Как сообщал “источник”, ранее врач рассказал о “битве” с коронавирусом в Украине.