Самый известный футболист мира нарушил карантин из-за дня рождения родственницы: опубликовано видео

Португальский нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду вместе с семьей отпраздновал день рождения племянницы, нарушив правила карантина, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса.

Видео опубликовала тетя футболиста Эльма Авейру на своей странице в Instagram.

Также на празднике присутствовала мама футболиста Мария Долореш душ Сантуш Авейру, которая в марте перенесла инсульт.

В настоящее время 35-летний Роналду находится в самоизоляции на своей вилле на острове Мадейра. Вместе с ним находятся его девушка Джорджина Родригес, а также четверо детей: Криштиану-младший, Ева, Мэтью и Алана-Мартина.

Напомним, что Роналду является самым популярным футболистом в мире. Количество его подписчиков в Instagram составляет 213 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Роналду купил один из самых дорогих автомобилей в мире.