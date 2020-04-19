Убил страну, теперь спокоен: россияне взорвались гневом из-за пасхального обращения Путина, видео

Россияне возмутились из-за пасхального обращения президента РФ Владимира Путина.

Видео поздравления размещено в Twitter.

“У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью“, – сказал президент страны-агрессора, поздравляя россиян из своей резиденции в Ново-Огарево.

“Не удивлен, что кому-то из АП кажется, что спокойный Путин с уютным камином на заднем фоне – это элегантно, солидно и уверенно. Но они не понимают, насколько эта картина оторвана от того, чем живут обычные россияне каждый день“, – написал пользователь соцсети с ником “Совокинформбюро”.

“Медицину и науку, способную излечить население от эпидемии, убил…Тупее и подлее главы страны еще не было в России“, – написал пользователь с ником “Нейронный связист”.

Как сообщал “источник”, ранее главы церквей поздравили украинцев с Пасхой.