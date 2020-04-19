Украинского защитника выгонят из белорусского клуба из-за скандальной выходки

Руководство брестского “Динамо” приняло решение расторгнуть контракт с украинским защитником Евгением Хачериди, который устроил скандал после матча 5-го тура чемпионата Беларуси с “Витебском”.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Betnews365.

Напомним, что по окончании матча украинец пытался ударить арбитра Сергея Чистова, который удалил его на 85-й минуте. Также судья в этом эпизоде назначил пенальти, благодаря которому “Витебск” забил единственный гол в матче. Кроме Хачериди, в подтрибунном помещении бесчинствовал массажист “Динамо” Сергей Лапицкий, который оскорбил арбитров нецензурной бранью.

32-летний Хачериди большую часть своей карьеры провел в киевском “Динамо”, за которое он выступал с 2007 по 2018 годы.

Ранее сообщалось, что бывший игрок “Динамо” устроил скандал в Киеве, нагрубив полицейским.