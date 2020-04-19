Надбавки не дождались: врачи-инфекционисты шокировали реальным размером зарплат

Врачи-инфекционисты сообщили в соцсетях о шокирующе низком размере зарплат, несмотря на обещания политиков повысить им выплаты.

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Соответствующие сообщения медиков появились в Facebook.

Врач-инфекционист,работающий в консультативно-диагностическом центре Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш сообщил, что получил аванс за апрель в размере 1 910 гривен.

“Вот какой мой аванс врача-инфекциониста, просто нет слов… Как вы думаете, Михаил Raduckij, IrynaSysoenko? Один инфекционист по территории на месяц. Диспансерная группа ВИЧ-инфицированных одна из крупнейших в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата меньше, чем была до этого, спасибо за внимание!“, – написал он.

В то же время врач-инфекционист Андрей Алферов из Херсонской областной инфекционной больницы рассказал, что получил аванс еще меньше.

“У меня в инфекционной больнице аванс тоже заоблачный (аж 1 800 гривен). Вот интересно теперь, что будет в конце месяца“, – подчеркнул он.

Лишь за одни сутки, 17 апреля, коронавирус в Украине обнаружили у 99 медиков. По состоянию на 18 апреля вирус подтвердили уже у 978 медицинских работников и 332 детей.

Как сообщал “источник”, ранее врач рассказал о “битве” с коронавирусом в Украине.