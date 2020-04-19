Билецкий призвал создать отряды из добровольцев для тушения лесных пожаров, видео

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий обратился к Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и призвал создать отряды из добровольцев для тушения пожаров в Житомирской области. Политик подчеркнул – ветераны, молодежь и участники проекта “НК Волонтеры” готовы присоединиться к борьбе с огнем немедленно.

Об этом лидер партии “Национальный Корпус” сообщил на своем Youtube-канале.

Вместе с представителями Нацкорпуса Билецкий посетил поселки Магдин и Личманы в Житомирской области, пострадавшие от пожаров больше всего. Политик показал ужасные кадры полностью уничтоженных домов. Местным жителям, многие из которых потеряли жилье, волонтеры Нацкорпуса раздали продуктовые наборы.

“За три дня пожаров здесь, на Житомирщине, сгорело около 6 га леса, 7 населенных пунктов и 39 домов. В частности, в селе Личманы, где более 30 домов уничтожены. Сотни людей отселены, поэтому мы привезли питьевую воду и продукты. Село Магдин выгорело полностью – ни одного человека нет. Нашли обгоревших животных. Пожарные, безусловно, герои в этой ситуации. Они частично ликвидировали пожар. Хотя примерно в километре находится еще один крупнейший очаг”, – рассказал Андрей Билецкий.

По словам политика, несмотря на непрерывную работу спасателей, рук для тушения огня не хватает. Поэтому представители проекта “НК Волонтеры” готовы предоставить помощь – с таким предложением Билецкий обратился к ДСНС. Он также добавил, что настоящей причиной поджогов в Житомирской области может быть попытка скрыть незаконную вырубку лесов.

“Рук для борьбы с огнем не хватает, ни чего не хватает. Поэтому в рамках проекта “НК Волонтеры” мы официально обращаемся к ГСЧС с предложением создать добровольческие отряды из ветеранов, молодежи и волонтеров. Сейчас важно бросить все силы на борьбу с огнем, потому что сотни людей могут потерять крышу над головой. Украина может остаться без лесов. Хуже всего, что лесные пожары – это следствие коррупции. Так пытаются скрыть незаконную вырубку лесов. В этом году такие искусственные пожары просто вышли из-под контроля”, – заявил Андрей Билецкий.

Отметим, по состоянию на 19 апреля в Житомирской области остается 4 очага огня – к их тушению привлечена авиация. По последним данным, из-за пожара потеряли дома 48 жителей Овручского района. Людей временно эвакуировали в соседнее село.