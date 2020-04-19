Пасхальное чудо: под Херсоном девушка удивительным образом избежала смерти

В городе Олешки Херсонской области, 20-летняя девушка, выпрыгнувшая из окна 9 этажа в пасхальную ночь, не только осталась жива, но и не получила значительных травм.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Херсон Daily.

Девушка со своим молодым человеком, проигнорировали нормы карантина и пригласили двух друзей праздновать Пасху. Выпив спиртного, хозяева дома поссорились между собой. Девушка очень расстроилась и два раза пыталась выпрыгнуть в окно на глазах у знакомых. Оба раза ее вовремя останавливали. Но когда девушка задумала прыгнуть в третий раз, гости отвлеклись и не успели ее остановить.

Она упала с девятого этажа прямо в кусты, которые намного смягчили удар. На место происшествия прибыла “скорая”, медики забрали потерпевшую в больницу. У нее диагностировали только сотрясение внутренних органов.

Случай уникальный, поэтому можно сказать, что случилось “пасхальное чудо”.

Как сообщал “источник”, в Москве сотрудники полиции спасли мужчину, который чуть не выпал, пытаясь сделать селфи в окне многоэтажного дома.