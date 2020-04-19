На Донбассе загадочно погиб предатель Украины, воевавший за боевиков: фото

В сети появились фото боевика ДНР Олега Колюшниченко, который воевал против Украины и погиб на Донбассе.

Об этом в Twitter написал пользователь с ником Necro Mancer.

Судя по публикациям в социальных сетях, Колюшниченко погиб 9 апреля в районе Коминтерново, обстоятельства гибели требуют уточнения.

В профиле погибшего в соцсетях указано, что он родился в 1977 году в городе Донецк, где и проживал.

Как сообщал “источник”, 4 апреля на Донбассе был ликвидирован 30-летний член незаконных вооруженных группировок Дмитрий Фоменко с позывным “Фома”, который воевал против Украины.

Также сообщалось, что в Одессе задержали бывшего боевика ДНР, который принимал участие в боях против ВСУ на Донбассе. Во время задержания он оказывал сопротивление.