Авто превратилось в кучу металлолома: в Одессе произошло жуткое ДТП возле церкви, видео

В Одесской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль превратился в кучу металлолома.

Об этом сообщает Telegram-канал “Одесса Info”.

“Машина всмятку при въезде в Великий Дальник (село в Беляевском районе Одесской области)”, – отмечается в сообщении.

По предварительной информации, водитель авто погиб на месте происшествия, а пассажирку забрала “скорая”.

О других подробностях происшествия не сообщается.

Как сообщал “источник”, 18 апреля на Объездной дороге Одессы столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и грузовик Renault Magnum.