Звезда чемпионата Англии поразил фанатов резкой сменой имиджа: опубликовано фото

Немецкий защитник лондонского “Челси” Антонио Рюдигер сделал себе необычную прическу во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса. Футболист постиг наголо половину головы, оставив вторую половину с короткой прической.

Фотографию игрока опубликовал в Twitter болельщик “Челси” Фрэнк Халид.

“Похоже, кто-то сделал только половину работы”, – написал Халид.

Новый имидж немца не оставил равнодушными болельщиков, которые прокомментировали его поступок в социальных сетях.

“Половина бороды было интереснее”.

“Его волосы загрузились на 50%”.

“Выглядит также, как его способность играть в обороне”.

“Я предполагаю, что он заказал стрижку до объявления о карантине. Затем бедному парикмахеру пришлось бежать домой”.

“Карантинное сумасшествие”.

“Изоляция повлияла на этого парня”.

“Может быть, было отключение электроэнергии”.

“Это называется COVID-ный стиль”, – пишут пользователи.

Рюдигер перешел в “Челси” летом 2017 года из “Ромы” за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 18 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков сменил имидж во время карантина.