Украина закупит в США новый препарат для борьбы с коронавирусом: появились подробности

Украина планирует закупить в США препарат Remdesivir, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавирусом.

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Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

“Это лекарственное средство – “Ремдесивир”, было включено в наш протокол, в наш стандарт лечения 2 апреля. Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной из ведущих американских компаний. Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов“, – сообщил Степанов.

Remdesivir ранее использовался для лечения вируса Эбола, но, по словам Степанова, результаты были не слишком успешными.

Медпрепарат предполагается использовать при оказании помощи пациентам с коронавирусом, находящимся в тяжелом состоянии.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Оксана Чемич рассказала “источнику”, какие препараты используют в Украине для лечения COVID-19.