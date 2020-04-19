Вспоминается фильм про Чернобыль: сеть взбудоражило интересное видео из Киева

В сети появилось видео, снятое на Южном мосту в Киеве в воскресенье, 19 апреля – по мосту едет множество пожарных машин и другой техники для тушения пожаров.

Как отмечают пользователи, глядя на эти кадры, вспоминается фильм про Чернобыльскую катастрофу. Тогда тоже в направлении Чернобыля двигалось огромное количество спецтехники.

Как сообщал “источник”, для того, чтобы потушить пожары в Киевской и Житомирской областях, спасатели задействовали авиацию и военную технику. По состоянию на утро 19 апреля, в Житомирской области оставалось 9 очагов горения. К тушению пожаров в Киевской области привлечено 723 человек и 154 единиц техники, в том числе 3 вертолета, которыми 18 апреля осуществлено 208 сбросов – 416 т. воды.

Также сообщалось, что в МВД Украины не исключают, что пожары в Чорнобыльский зоне и в Житомирской области, ставшие причиной загрязнения воздуха в Киеве, могут быть результатом спланированной диверсии.