Коронавирус в Испании идет на спад: обнародованы утешительные данные

Пандемия коронавируса в Испании идет на спад – за последние сутки в стране зарегистрировали самое низкое за почти месяц количество умерших от коронавируса.

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Об этом сообщает El Pais.

По официальным данным, за последние 24 часа в Испании от COVID-19 умерли 410 больных. Последний раз меньшее количество умерших регистрировали 22 марта – 394 человека.

На прошлой неделе ежедневное количество погибших от коронавируса превышало 500.

Отмечается, что в выходные дни цифры в статистике могут быть ниже реальных из-за задержки данных, но все же в больницах Испании снижается количество госпитализированных пациентов и больных в отделениях интенсивной терапии.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 195 944. Из них 20 453 заболевших умерли, 77 375 – выздоровели.

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