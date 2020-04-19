В домашней обстановке: легенда сборной Украины показал, как он празднует Пасху, фото

Бывший вратарь киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Шовковский в домашней обстановке отпраздновал Пасху и поздравил соотечественников.

Спортсмен выложил фотографию с яйцами, куличом, вином и свечой на своей странице в Facebook.

“Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Поздравляю всех с Пасхой!” – написал Шовковский.

45-летний Шовковский является воспитанником “Динамо”. В составе киевского клуба он провел всю карьеру, выступая за него с 1993 по 2016 годы. Всего он провел за “Динамо” 637 матчей, установив рекорд клуба. 14-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 6-кратный обладатель Суперкубка Украины. На чемпионате мира-2006 Шовковский не пропустил ни одного гола в серии послематчевых пенальти в матче со Швейцарией и вывел сборную Украины в четвертьфинал мундиаля.

Ранее сообщалось, что Шовковский мог получить пост в правительстве, но отказался от предложения.