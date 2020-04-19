Коронавирус уже позади: появилось яркое видео “праздника жизни” в Китае

Китайский город Ухань, с которого началась пандемия коронавируса в мире, оживает, люди гуляют в парках, наслаждаясь хорошей погодой.

Поиск вакцины и обвинения в адрес Китая: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

В сети появилось соответствующее видео.

Люди с детьми гуляют в парках, едят мороженое, общаются, фотографируют, наслаждаясь весной и хорошей погодой. О коронавирусе напоминают только маски, да и то у многих они спущены под подбородок.

Как сообщал “источник”, в Китае резко изменилось число погибших от осложнений коронавируса в Ухане. На днях к прошлой статистике добавили 1290 новых умерших, которые ранее считались больными. Данные не обновлялись из-за задержек с передачей данных.

Также сообщалось, что в одном из регионов Китая объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса.