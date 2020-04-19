Иммунитет сам “убивает” легкие: инфекционист назвала главную опасность коронавируса

Врач-инфекционист Оксана Чемич заявила, что иммунная система человека сама поражает легкие, поскольку пытается уничтожить коронавирус, который в них попал.

Об этом она рассказала “источнику”.

“Группа коронавирусных болезней встречается людям не впервые. Еще с 2002 года мы знали о SARS (тяжелый острый респираторный синдром, – “источник”) и с 2015 об MERS (ближневосточный респираторный синдром, известный также как “верблюжьих грипп”, – “источник”), но тогда до стран Европы эти заболевания не дошли. SARS-CoV-2 или он же COVID-19 является новой разновидностью вируса, подняв на уши весь мир, вызвав пандемию”, – рассказала она.

По ее словам, его особенность в том, что его непосредственной мишенью являются легкие.

“Этот вирус вызывает воспаление, а затем цепочка идет таким образом, что собственная иммунная система человека, пытаясь уничтожить вирус, начинает поражать легкие, работая против воспаленных клеток. Производится большое количество медиаторов воспаления и это способствует тотальному поражению легких. На медицинском языке это называется цитокиновый шторм”, – обращает внимание Чемич.

Воспаление такого типа прогрессирует очень быстро.

“Например, в первый день госпитализации могут быть поражены только нижние доли легких, а на следующий день – полностью две легкие. Это интерстициальная пневмония, изменения при которой врач не может услышать с использованием фонендоскопа, поэтому таким пациентам нужно делать КТ органов грудной клетки, или рентгенологическое обследование”, – рассказала врач.

Полный текст материала “источника” читайте здесь – Коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года – врач-инфекционист.