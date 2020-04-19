Главное – не перепутать, кто внутри: забавные фото и видео коронавирусной романтики в Киеве

Карантин, установленный для сдерживания распространения коронавируса, наложил отпечаток на все сферы жизни, но на улице весна, и люди умудряются получить свою долю романтики даже в таких условиях.

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В сети появилось фото прогулки в Киеве на Майдане Независимости в условиях карантина. На фото – гуляют и фотографируются двое людей. В этом нет ничего необычного кроме того, что они в противогазах и защитных халатах. Также в глаза бросается отсутствие других людей.

“Киевская романтика этой весны. Главное, не перепутать человека внутри костюма“, – подписали фото в Telegram-канале CORONAVIRUS|КОРОНАВИРУС|ЭКСТРЕННО.

Кроме того, в сети появилось забавное видео. Точно неизвестно, где оно было снято, но это в точности передает сегодняшние реалии Киева.

На видео на набережной стоит лавочка, возле нее стоит урна и два больших мусорных пакета. Внезапно из одного из них высовывается рука с банкой напитка, из другого пакета ей навстречу тоже тянется рука с банкой, они чокаются и пьют.

Как сообщал “источник”, за последние сутки, 19 апреля, в Киеве коронавирусом заразился 31 человек, еще один умер от COVID-19. За время пандемии, в Киеве, инфицирован 801 человек.