Употребляли наркотики и пьянствовали: футболисты российского клуба устроили вечеринку во время карантина, видео

Бразильские футболисты российского “Краснодара” Вандерсон и Кайо устроили вечеринку, нарушив правила карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Футболисты вдыхали некое вещество из шаров, а также употребляли спиртные напитки.

Изначально видео вечеринки опубликовал в своем Instagram Вандерсон, но затем удалил его. Впрочем, вскоре ролик появился в Telegram-канале Baza.

Руководство “Краснодара” не стало наказывать игроков за нарушение режима. “Футболисты находятся в отпуске. На данный момент никакой другой информацией мы не обладаем”, – сообщила пресс-служба клуба.

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за коронавируса, также как и все остальные европейские чемпионаты, кроме Беларуси.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ пропал известный французский футболист.