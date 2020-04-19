Как украинцы празднуют Пасху в условиях карантина: появились яркие фото и видео

В этом году украинцы вынуждены праздновать Пасху в узком семейной кругу, не выходя из дому, из-за карантина, но это не мешаем им придерживаться всех традиций и получать удовольствие от празднования.

Соотвествующие фото и видео они публикуют в сети.

На фото украинцы показывают свою семью, свой стол, рассказывают о своих семейных традициях.

На каждом фото присутствуют пасхальные атрибуты – паска и яйца. Каждый показывает, как в этом году он украсил свою пасхальную корзину.

И, конечно же, пользователи сети поздравляют всех знакомых с праздником.

Видео празднования Пасхи опубликовала экс-нардеп Надежда Савченко. На нем она вместе с родными расписываей яйца, а в финале они все вместе поздравляют всех со светлым праздником.

Напомним, что “источник” собрал самые лучшие поздравления с Пасхой 2020 в стихах и картинках.

Также, ранее “источник” опубликовал самые теплые поздравления с Пасхой 2020 своими словами, которые вызовут улыбку на лице и подарят ощущение праздника.