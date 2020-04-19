В США из-за пандемии коронавируса разрешили жениться по видеосвязи

В США, где от осложнений COVID-19 ежедневно умирают тысячи людей, в штате Нью-Йорк разрешили официально заключать браки посредством видеосвязи.

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Об этом в соцсетях написал губернатор штата Эндрю Куомо.

“Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи“, — написал Куомо.

Ранее на пресс-конференции он заявил, что “когда речь идет о браке, тут не может быть никаких отговорок: да или нет”.

“Вы можете это сделать с помощью Zoom (приложение, — источник)“, — пошутил он.

Ранее церемонии бракосочетания в удаленном режиме были запрещены законом — требовалось личное присутствие жениха и невесты.

Многие бюро регистрации браков были временно закрыты в результате пандемии COVID-19. Это не позволяло жителям Нью-Йорка получить свидетельство о браке.

Как сообщал “источник”, разведка США знала об опасности распространения коронавируса еще в ноябре 2019 года и предупредила об этом союзников.