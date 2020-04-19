Усик и Ломаченко попали в скандал из-за видео с российскими актерами и священниками

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили украинцев с праздником Пасхи, но в ролике также оказались россияне – актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, иерей Андрей Долгополов и рэпер Баста.

Видео Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

Поступок боксеров вызвал гнев украинских пользователей сети.

“Честно, даже не знаю как реагировать на твое облизывание с россиянами”.

“Блин, кто до сих пор ничего не понимает и считает Россию и русских братьями, мне вас жаль”.

“Мда, оказывается не один Кличко в голову наполучал”.

“Мышебратья! еще одна отписка за сегодня!”.

“А при чем тут российские певцы и актеры? У нас своих нет? Или “русские братья” так сказали надо? Нах никому не нужна ваша с Васей толерантность как и вы сами, учитывая безудержную любовь ко всему русскому”, – пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что Усик попал в скандал из-за своего отношения к россиянам, а Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом.