Почему в Украине начала расти заболеваемость коронавирусом: в Минздраве дали ответ

Глава Минздрава Максим Степанов назвал две причины того, что в Украине возросло количество случаев коронавируса: несоблюдение рекомендаций Минздрава и увеличение количество тестирований ПЦР.

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Об этом он заявил на брифинге.

Как отметил Степанов, после несоблюдения рекомендаций Минздрава проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались.

“Здесь существует несколько факторов. Многие не придерживались наших рекомендаций на вербное воскресенье, ходили массово, посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались. И мы увидели сразу рост заболеваемости. Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ. За 10 дней было около 1000 тестов, а сейчас около 5000”, – заявил Степанов.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Напомним, в Киеве зараженных коронавирусом COVID-19 планируют транспортировать в капсулах.