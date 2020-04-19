Россия побила жуткий рекорд по коронавирусу: обнародованы свежие цифры

10

По состоянию на утро, 19 апреля, в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса, таким образом Россия вошла в десятку стран по числу заразившихся COVID-19.

Поиск вакцины и обвинения в адрес Китая: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает “Коронавирус. Оперштаб Москвы”.

За сутки в России полностью выздоровели 234 человека, также, зафиксировано 48 летальных исходов.

6060 новых случаев зафиксировали в 77 регионах:

  • Москва – 3570
  • Московская область – 709
  • Нижегородская область – 129
  • Санкт-Петербург – 114
  • Архангельская область – 68
  • Республика Мордовия – 60
  • Тульская область – 58
  • Краснодарский край – 48
  • Чеченская Республика – 44
  • Оренбургская область – 44
  • Республика Марий Эл – 43
  • Рязанская область – 42
  • Республика Ингушетия – 42
  • Тюменская область – 42
  • Республика Саха (Якутия) – 41
  • Кировская область – 39
  • Хабаровский край – 38
  • Калужская область – 37
  • Республика Дагестан – 35
  • Ростовская область – 35
  • Тверская область – 33
  • Мурманская область – 33
  • Республика Татарстан – 31
  • Ленинградская область – 29
  • Чувашская Республика – 29
  • Пермский край – 28
  • Владимирская область – 27
  • Воронежская область – 26
  • Курская область – 26
  • Республика Северная Осетия – 26
  • Астраханская область – 24
  • Красноярский край – 24
  • Брянская область – 23
  • Ставропольский край – 23
  • Тамбовская область – 22
  • Кабардино-Балкарская Республика – 22
  • Республика Хакасия – 22
  • Новосибирская область – 22
  • Смоленская область – 21
  • Липецкая область – 20
  • Ивановская область – 19
  • Новгородская область – 18
  • Карачаево-Черкесская Республика – 17
  • Саратовская область – 16
  • Самарская область – 15
  • Свердловская область – 15
  • Волгоградская область – 14
  • Ханты-Мансийский АО – 14
  • Костромская область – 13
  • Орловская область – 13
  • Приморский край – 13
  • Ярославская область – 12
  • Калининградская область – 11
  • Ульяновская область – 11
  • Ямало-Ненецкий АО – 10
  • Белгородская область – 9
  • Алтайский край – 9
  • Кемеровская область – 9
  • Республика Коми – 7
  • Вологодская область – 7
  • Республика Адыгея – 7
  • Республика Калмыкия – 7
  • Челябинская область – 7
  • Томская область – 5
  • Камчатский край – 5
  • Республика Карелия – 4
  • Удмуртская Республика – 4
  • Республика Тыва – 4
  • Республика Бурятия – 3
  • Псковская область – 2
  • Омская область – 2
  • Амурская область – 2
  • Иркутская область – 1
  • Забайкальский край – 1
  • Магаданская область – 1
  • Еврейская АО – 1

Также три случая зафиксировали в аннексированном Крыму.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Как сообщал “источник”, Россия стремительно поднимается в рейтинге мировых государств, в которых больше всего зараженных коронавирусом. В то же время местные врачи отмечают, что среди людей наблюдается небывалая паника. При малейшем поднятии температуры россияне вызывают врача, в больницах из-за этого происходит настоящий “ад”.