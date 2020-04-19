Россия побила жуткий рекорд по коронавирусу: обнародованы свежие цифры

По состоянию на утро, 19 апреля, в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса, таким образом Россия вошла в десятку стран по числу заразившихся COVID-19.
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Об этом сообщает “Коронавирус. Оперштаб Москвы”.
За сутки в России полностью выздоровели 234 человека, также, зафиксировано 48 летальных исходов.
6060 новых случаев зафиксировали в 77 регионах:
- Москва – 3570
- Московская область – 709
- Нижегородская область – 129
- Санкт-Петербург – 114
- Архангельская область – 68
- Республика Мордовия – 60
- Тульская область – 58
- Краснодарский край – 48
- Чеченская Республика – 44
- Оренбургская область – 44
- Республика Марий Эл – 43
- Рязанская область – 42
- Республика Ингушетия – 42
- Тюменская область – 42
- Республика Саха (Якутия) – 41
- Кировская область – 39
- Хабаровский край – 38
- Калужская область – 37
- Республика Дагестан – 35
- Ростовская область – 35
- Тверская область – 33
- Мурманская область – 33
- Республика Татарстан – 31
- Ленинградская область – 29
- Чувашская Республика – 29
- Пермский край – 28
- Владимирская область – 27
- Воронежская область – 26
- Курская область – 26
- Республика Северная Осетия – 26
- Астраханская область – 24
- Красноярский край – 24
- Брянская область – 23
- Ставропольский край – 23
- Тамбовская область – 22
- Кабардино-Балкарская Республика – 22
- Республика Хакасия – 22
- Новосибирская область – 22
- Смоленская область – 21
- Липецкая область – 20
- Ивановская область – 19
- Новгородская область – 18
- Карачаево-Черкесская Республика – 17
- Саратовская область – 16
- Самарская область – 15
- Свердловская область – 15
- Волгоградская область – 14
- Ханты-Мансийский АО – 14
- Костромская область – 13
- Орловская область – 13
- Приморский край – 13
- Ярославская область – 12
- Калининградская область – 11
- Ульяновская область – 11
- Ямало-Ненецкий АО – 10
- Белгородская область – 9
- Алтайский край – 9
- Кемеровская область – 9
- Республика Коми – 7
- Вологодская область – 7
- Республика Адыгея – 7
- Республика Калмыкия – 7
- Челябинская область – 7
- Томская область – 5
- Камчатский край – 5
- Республика Карелия – 4
- Удмуртская Республика – 4
- Республика Тыва – 4
- Республика Бурятия – 3
- Псковская область – 2
- Омская область – 2
- Амурская область – 2
- Иркутская область – 1
- Забайкальский край – 1
- Магаданская область – 1
- Еврейская АО – 1
Также три случая зафиксировали в аннексированном Крыму.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.
Как сообщал “источник”, Россия стремительно поднимается в рейтинге мировых государств, в которых больше всего зараженных коронавирусом. В то же время местные врачи отмечают, что среди людей наблюдается небывалая паника. При малейшем поднятии температуры россияне вызывают врача, в больницах из-за этого происходит настоящий “ад”.