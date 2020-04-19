Россия побила жуткий рекорд по коронавирусу: обнародованы свежие цифры

По состоянию на утро, 19 апреля, в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса, таким образом Россия вошла в десятку стран по числу заразившихся COVID-19.

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Об этом сообщает “Коронавирус. Оперштаб Москвы”.

За сутки в России полностью выздоровели 234 человека, также, зафиксировано 48 летальных исходов.

6060 новых случаев зафиксировали в 77 регионах:

Москва – 3570

Московская область – 709

Нижегородская область – 129

Санкт-Петербург – 114

Архангельская область – 68

Республика Мордовия – 60

Тульская область – 58

Краснодарский край – 48

Чеченская Республика – 44

Оренбургская область – 44

Республика Марий Эл – 43

Рязанская область – 42

Республика Ингушетия – 42

Тюменская область – 42

Республика Саха (Якутия) – 41

Кировская область – 39

Хабаровский край – 38

Калужская область – 37

Республика Дагестан – 35

Ростовская область – 35

Тверская область – 33

Мурманская область – 33

Республика Татарстан – 31

Ленинградская область – 29

Чувашская Республика – 29

Пермский край – 28

Владимирская область – 27

Воронежская область – 26

Курская область – 26

Республика Северная Осетия – 26

Астраханская область – 24

Красноярский край – 24

Брянская область – 23

Ставропольский край – 23

Тамбовская область – 22

Кабардино-Балкарская Республика – 22

Республика Хакасия – 22

Новосибирская область – 22

Смоленская область – 21

Липецкая область – 20

Ивановская область – 19

Новгородская область – 18

Карачаево-Черкесская Республика – 17

Саратовская область – 16

Самарская область – 15

Свердловская область – 15

Волгоградская область – 14

Ханты-Мансийский АО – 14

Костромская область – 13

Орловская область – 13

Приморский край – 13

Ярославская область – 12

Калининградская область – 11

Ульяновская область – 11

Ямало-Ненецкий АО – 10

Белгородская область – 9

Алтайский край – 9

Кемеровская область – 9

Республика Коми – 7

Вологодская область – 7

Республика Адыгея – 7

Республика Калмыкия – 7

Челябинская область – 7

Томская область – 5

Камчатский край – 5

Республика Карелия – 4

Удмуртская Республика – 4

Республика Тыва – 4

Республика Бурятия – 3

Псковская область – 2

Омская область – 2

Амурская область – 2

Иркутская область – 1

Забайкальский край – 1

Магаданская область – 1

Еврейская АО – 1

Также три случая зафиксировали в аннексированном Крыму.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Как сообщал “источник”, Россия стремительно поднимается в рейтинге мировых государств, в которых больше всего зараженных коронавирусом. В то же время местные врачи отмечают, что среди людей наблюдается небывалая паника. При малейшем поднятии температуры россияне вызывают врача, в больницах из-за этого происходит настоящий “ад”.