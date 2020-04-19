Вера всегда с нами: топ-политики Украины поздравили страну с Пасхой

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане и греко-католики празднуют Воскресение Христово, президент Украины Владимир Зеленский и другие топ-политики поздравляют украинцев с Пасхой.

Владимир Зеленский разместил поздравительный ролик в Twitter.

З Великоднем вас, дорогі українці!

Христос воскрес! pic.twitter.com/8GEB9uRAyF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2020

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех украинцев с праздником Пасхи в Facebook.

“Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи. Пасха – это праздник победы жизни над смертью. Это праздник света и надежды. Именно в этом мы сегодня нуждаемся как никогда!“, – сказано в видеообращении премьера.

Также мэр Киева Виталий Кличко поздравил всех украинцев с праздником Пасхи.

“Друзья! В этом году Пасха будет не такой, как всегда … Это будет праздник в узком семейном кругу. Только с самыми близкими людьми. Потому что так – безопасно и так сегодня правильно. Проведите светлый праздник Воскресения Господня с семьей дома. Вера – она всегда с нами. Где бы мы ни были. А благочестие – в поступках, добрых делах и светлых мыслях“, – написал он в Facebook.

Появилось также поздравление с Пасхой главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

“Искренне поздравляю всех с праздником Христова Воскресения! В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия и покоя. Пусть в ваших домах царит мир, уют и согласие, а Воскресение Христово принесет надежду и любовь“, – написал Разумков в Facebook.

Поздравила украинцев и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, которая начала с того, в каких условиях в этом году приходится праздновать Пасху.

“Да, в 2020-м нам приходится праздновать ее в вынужденных домашних отпусках. Мы изолированы в своих домах из-за пандемии. В масках и в дыму лесных пожаров, за плотно закрытыми окнами. Без всякой уверенности в завтрашнем дне … Но я прошу Вас в этот великий День верить и надеяться“, – написала Тимошенко.

Кроме того партия “Голос” поздравила украинцев со светлым Христовым Воскресеньем в Facebook.

“Сегодня украинцы празднуют Пасху дома. Каждый из нас сегодня чем-то жертвует: кто-то отказывается от встречи с родными за праздничным столом, а кто ежедневно выходит на работу спасать человеческие жизни. Так мы идем к общей победе … В это непростое время каждый из нас нуждается в поддержке. Поэтому позвоните и поздравьте с праздником родных, купите и передайте продукты своему соседу, который не может выйти из дома. Ведь только вместе мы сможем пройти эту дистанцию“, – призывают в партии.

Как сообщал “источник”, украинский боксер Александр Усик призвал граждан не ходить в храмы и отпраздновать Пасху дома.